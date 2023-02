Das „BAST“ gut! Alle können öffentlich fahren

Als „Start in eine neue Ära des öffentlichen Verkehrs “ bezeichnet Landesrat Heinrich Dorner die Einführung der Anrufsammeltaxis. „Mit diesem Gesamtsystem gibt es in Hinkunft flächendeckend die Möglichkeit, rasch und unkompliziert mit einem öffentlichen Verkehrsmittel von A nach B zu kommen – auch aus entlegenen Gemeinden“ so Dorner.