SPÖ: „ÖVP blockiert schonungslose Aufarbeitung“

Edtstadler: Wahlkampf mit Steuergeldern finanziert?

Auch im Umgang mit Steuergeldern sei die Volkspartei generös, heißt es von der SPÖ. So soll etwa Europaministerin Karoline Edtstadler laut Krainer ihren Vorzugsstimmenwahlkampf aus Steuergeldern finanziert haben. Alleine in Vorarlberg müssen ÖVP-Teilorganisationen über eine Million Euro Steuern nachzahlen, so Krainer: „Weil sie nicht gewusst haben, dass die Steuergesetze in Österreich auch für sie gelten.“