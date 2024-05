Ein Streichquartett mit Kultstatus

Kronos-Gründer David Harrington und seine drei Gefährten setzen all das mit unglaublicher Präzision, Leidenschaft und klanglicher Vielfalt um. Sehr vergnüglich unterhält man sich da verbal und instrumental in Terry Rileys „Lunch in Chinatown“ über das Mittagessen, bindet von Nicole Lizée rhythmisch angewiesene Auseinandersetzungen mit Telefon-Überwachung in das Spiel, hält in Sofia Gubaidulinas Quartet No 4 in extremer Fragilität der Töne die Zeit an oder nimmt auf die hypnotischen Zugfahrten des Steve Reich Klassikers „Different Trains“ aus dem Jahr 1988 mit – das Stampfen der Räder und das Quietschen auf den Schienen, das Signalpfeifen und die Beschleunigung.