Warschaus Bürgermeister verbannt religiöse Symbole

Respekt für gleichgeschlechtliche Paare

Behördenmitarbeitende in Warschau wurden darüber hinaus aufgefordert, gleichgeschlechtliche Paare zu respektieren. In Polen gibt es keine „Ehe für alle“, aber es soll möglich sein, Papiere im Name der Partnerin oder des Partners abzuholen. „Im Fall einer Transgender-Person, deren Äußeres von den Stereotypen des in den offiziellen Dokumenten angegeben Geschlechts abweicht, sprechen Sie sie mit dem Namen oder dem Pronomen an, die sie selbst angibt“, steht in der Anordnung der polnischen Hauptstadt.