Venus und Jupiter erhellen sogar die Großstadt

Am nächsten kommen sich Venus und Jupiter am Abend des 1. März - zumindest aus Sicht des irdischen Beobachters. Tatsächlich ist die hellere Venus an diesem Tag mehr als 100 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, der etwas lichtschwächere Gasriese Jupiter rund 7,5-mal so weit, erklärte Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.