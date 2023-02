ÖFB-Kapitänin Carina Wenninger lässt Zukunft offen

Fokus auf Cup und Meisterschaft

Die AS Roma führt die Tabelle in der Serie A Femminile, in der die Meisterentscheidung im Oberen Play-off fällt, an, steht in der Coppa Italia im Halbfinale (gegen AC Milan) und ist auch als Außenseiter in der Runde der letzten acht der Champions League (gegen FC Barcelona) noch vertreten. „In der Champions League sind wir zum ersten Mal dabei, da ist das Viertelfinale schon top gewesen. Die zwei realistischen Titel sind Coppa Italia und Meisterschaft“, verlautete Wenninger.