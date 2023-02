Bett & Bike: Urlaub auf zwei Rädern boomt

Um Radler länger im Haus zu halten, bieten die Golser zum Beispiel auch an, Radtouren ins nahe Bratislava oder Sopron für die Gäste zu planen. „Diese sogenannten Sternfahrten werden gerne angenommen und am Abend kommen die Radfahrer zu uns zurück. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten“, so die Golserin. Mehr Domizile gibt es unter burgenland.info unter dem Punkt Unterkünfte.