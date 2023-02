Falscher Polizist brachte Grazerin um Vermögen

Gegen Mittag läutete am Mittwoch das Handy der 66-jährigen Grazerin. Ein Mann gab sich ihr gegenüber in hochdeutscher Sprache als Polizist aus und teilte ihr mit, ihr Sohn sei in einen Autounfall verwickelt gewesen, bei dem auch eine ältere Frau gestorben sei. Die 66-Jährige solle nun eine Kaution hinterlegen, um ihren Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren.