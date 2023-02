WM ist für ÖSV-Adler Tschofenig „Fast-Heimspiel“

Skispringer Daniel Tschofenig ist nicht nur der einzige Kärntner im gesamten ÖSV-Aufgebot der Nordischen Ski-WM, für den 20-Jährigen sind die Wettbewerbe in Planica nahezu ein Heimspiel. Denn der in dieser Saison endgültig in die Weltspitze vorgestoßene Ex-Juniorenweltmeister stammt aus Hohenthurn nahe der Grenze zu Italien und Slowenien, Planica erreicht er von dort in weniger als einer halben Stunde.