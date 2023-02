Positiver Trend: Hier gehen die Leerstände zurück!

Neuer Chef fürs Stadtmarketing Villach

Unterdessen scheint die Suche nach einer neuen Geschäftsführung für das Stadtmarketing erfolgreich gewesen zu sein. „Wir hatten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in der engeren Auswahl“, verrät Wolfgang Kofler, der Sprecher der Stadt. Eine sechsköpfige Jury hat sich letztendlich für Pierre Bechler entschieden. Der gebürtige Bayer lebt seit vielen Jahren in Villach, hat mehr als zehn Jahren in Führungspositionen gearbeitet. Außerdem lehrt er Marketing und Vertrieb an der Fachhochschule Kärnten.