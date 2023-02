Schlepper hatte ein verräterisches Mobiltelefon

Denn sie stehen, wenn sie gefasst werden, wegen Schlepperei vor dem Richter. Im Falle eines 26-jährigen Letten, der sich am Mittwoch in Wels verantworten musste, war sein „schlampiger“ Umgang mit dem Handy ein Thema. Denn er war zwar in Oberösterreich nur einmal erwischt worden, als er Syrer und Türken „im Gepäck“ hatte. Dafür würden bis zu zwei Jahre Haft drohen.