Todesangst im Laderaum bei Flucht mit Tempo 150

Der 27-Jährige gestand umfassend, dass er in Passau von einem Landsmann angeheuert worden war, eine für ihn unklare Anzahl an Menschen in Wien abzuholen und nach Deggendorf (Bayern) zu bringen. 2500 Euro sollte er dafür bekommen. „Das Geld benötigt er, um sein Gesicht nach einer Raketensplitter-Verletzung in Syrien wiederherstellen zu lassen“, argumentiert Verteidiger Andreas Mauhart und verglich das Schlepperwesen auch mit den NGOs, die für das Verbringen von Flüchtlingen viel Geld und Zuspruch kassieren, während sein Mandant als Straftäter vor Gericht steht.