Vorbild ORF: Sparplan auch für ARD & ZDF gefordert

Kritik an Weißmanns Plänen

Die Einsparungsdebatte, die damit in Deutschland wieder Auftrieb bekommt, ist in Österreich längst nicht beendet. Die von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) geforderten und von ORF-Chef Roland Weißmann vorgelegten Sparpläne stoßen auf Kritik, vor allem gegen die drohende Abschaffung des Radio-Symphonieorchesters und von ORF Sport+ begehren diverse Interessensgruppen auf.