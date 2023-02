Nach ORF-Sparpaket ist nun Politik am Zug

Medienexperte schlägt vor: Länderabgabe über Finanzausgleich

Kommunikationswissenschaftler Matthias Karmasin geht davon aus, dass sich die Regierung bei der Gestaltung der Haushaltsabgabe an Deutschland oder der Schweiz orientieren wird. In Deutschland wird ein Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro pro Monat von der Beitragsservicestelle mittels Rechnung oder Einzug eingehoben. Abgestellt auf das Melderegister. Karmasin meint, man möge die Länderabgabe für Kulturförderung nicht in die Haushaltsabgabe integrieren, sondern im Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern regeln. In Deutschland und der Schweiz zahlt jeder den gleichen Betrag. In Österreich hängt es davon ab, in welchem Bundesland man lebt.