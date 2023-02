So schnell ist der Energiebonus leider wieder weg

Die Energiekosten sind in schwindelerregende Höhen gestiegen. Für zahlreiche Haushalte sind diese so gut wie nicht mehr leistbar. Ein Tropfen auf dem heißen Stein für anspruchsberechtigte Wiener ist der Wiener Energiebonus. Ende des vergangenen Jahres profitierten bereits 585.800 Wiener Haushalte von 200 Euro. Nun erfolgt die Fortsetzung. Für eine pensionierte Lehrerin reicht die Unterstützung aber längst nicht. Sie hat eine Jahresabrechnung über knapp 3200 Euro vom Jahr 2022 bekommen und soll zusätzlich zehnmal im Jahr nun fast 1400 Euro zahlen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.