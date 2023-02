Georgiens Ex-Präsident kurz vor Intensivstation

Prozess per Videoschaltung

Ende Dezember war Saakaschwili schwer gezeichnet per Videoschaltung in einer Gerichtsanhörung vom Haftkrankenhaus aus zugeschaltet worden. Im Februar entschied ein Gericht in Tiflis, dass er in Haft bleiben müsse, obwohl seine Ärztinnen und Ärzte warnten, er könne durch den massiven Gewichtsverlust sterben. Die georgischen Behörden haben wiederum stets versichert, Saakaschwili werde angemessen versorgt.