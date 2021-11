Saakaschwili drohen „tödliche Komplikationen“

Der inhaftierte georgische Ex-Präsident Michail Saakaschwili schwebt nach fast sieben Wochen im Hungerstreik in Lebensgefahr. Ein Ärzteteam, das von der georgischen Ombudsfrau Nino Lomjaria beauftragt wurde, teilte am Mittwoch nach einer Untersuchung des Oppositionsführers mit, Saakaschwilis Gesundheitszustand werde als „kritisch eingeschätzt“. In „naher Zukunft“ müsse mit tödlichen Komplikationen gerechnet werden.