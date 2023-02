Umstrittener Immo-Deal sorgt weiter für Empörung

In den vergangenen Jahren hat das Grundstück mehrmals den Eigentümer gewechselt. 2016 verkaufte es die A1 um vier Millionen Euro, 2022 zahlte ein Immobilienentwickler dem Vernehmen nach mehr als 11 Millionen Euro. Der Wert hat sich also fast verdreifacht - der besseren Bauklasse sei Dank. Während die Liegenschaften rundherum aufgrund der eingeschränkten Bebauungsmöglichkeiten auf dem Papier an Wert verloren, wurden am alten Fernmeldeamt Millionen verdient!