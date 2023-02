Wilder Grenzstreit um neue „Vignette“

Polleranlage ab 1. März

Auslöser war offenbar der Ärger darüber, dass ein Teil der Grenzstraße zur Fußgängerzone erklärt und ab 1. März eine Polleranlage errichtet wird. Bis zur Fertigstellung in 12 Wochen ist die Strecke gesperrt, Autofahrer müssen über Klingenbach ausweichen. Danach können Anrainer aus einem der beiden Nachbarorte per Ausnahmebescheid auf der Route verkehren. Die Kosten von rund 160 € für zwei Jahre will Schattendorf mittels Gutschein refundieren.