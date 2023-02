Power-Paare: Kärntens Politiker und ihre Partner

Die letzte Regierungssitzung dieser Legislaturperiode

Exakt 112 ordentliche und zehn außerordentliche Sitzungen hat die Landesregierung in dieser Periode absolviert, also etwa 22 Sitzungen im Jahr. Gestern fand die letzte Zusammenkunft vor der Wahl statt. In Summe fielen seit 2018 in der Regierung nicht weniger als 3709 Beschlüsse. LH Kaiser und Landesrat Gruber wurden gestern auch nicht müde, die gute Zusammenarbeit in dieser Koalition zu betonen und sich gegenseitig dafür zu danken. Alles in allem sei eine „stolze Leistungsbilanz“ (Gruber) auf dem Tisch, ein „neuer Stil“ (Kaiser) habe Einzug in die heimische Landespolitik gehalten.