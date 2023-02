Statt Zucker und Co: Dinge, die Sie fasten könnten

Liftfahren fasten

„Bauen Sie Bewegung in Ihren Alltag ein“ - so lautet wohl jener Ratschlag, den man am häufigsten hört, versucht man, fitter zu werden und gesünder zu leben. Aber wie? An der Umsetzung scheitern viele. Wie wär’s deshalb mit Lift-Fasten? Genau jetzt ist der beste Zeitpunkt, um damit anzufangen. Das Gemeinschaftsgefühl ist in der Fastenzeit größer, die Motivation wird mehr, wenn man sie teilt.