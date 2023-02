Edtstadler verteidigt Einreiseerlaubnis für Russen

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat die Einreiseerlaubnis für russische Parlamentarier für eine Tagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am 23./24. Februar verteidigt. „Es ist eine Verpflichtung Österreichs, hier entsprechende Visa auch auszustellen“, sagte Edtstadler am Dienstag in Brüssel.