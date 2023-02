Weiter Warten auf neuen Rektor für Uni Salzburg

Dom-Konzerte und Lieblingsplätze

Während in Salzburg gezankt wird, kann sich Viola Heutger in der Karibik noch zurücklehnen. Die 51-jährige Juristin leitet auf der Insel Aruba die Uni. Heutger ist Favoritin auf den Rektorsposten in Salzburg und könnte bald an die Salzach, ihren ehemaligen Studienort, zurückkehren.