Zwei Kandidaten für Uni-Chefsessel noch im Rennen

Mit der Juristin Heutger könnte nach Lehnert eine weitere Deutsche den Salzburger Posten übernehmen. Sie ist Chefin an der Uni auf der kleinen niederländischen Karibikinsel Aruba. Der Informatiker Hitz hingegen stammt aus Kärnten und ist Senatsvorsitzender der Uni Klagenfurt. In der Ausschreibung für den Rektorposten hatte die Uni Salzburg ausdrücklich „qualifizierte Frauen“ dazu aufgefordert, eine Bewerbung abzugeben. Neben dieser Tatsache trifft auch die internationale Erfahrung und die Fähigkeit, eine Uni zu leiten, auf die Chefin der Aruba-Hochschule zu. Noch im Februar, bevor der Unirat mit Anfang März neu aufgestellt werden wird, soll es zu der finalen Entscheidung kommen. Am 1. Oktober 2023 beginnt die neue Amtsperiode.