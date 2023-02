Wer wird Salzburgs neuer Uni-Chef?

Die Deutsche kann nicht nur mit ihrer internationalen Erfahrung beim Unirat punkten. Ihr ist auch die Mozartstadt nicht ganz unbekannt. Sie studierte an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Salzburg Rechtswissenschaften. Anschließend unterrichtete die Juristin an internationalen Hochschulen in Südamerika, Italien, Österreich, Deutschland und Holland. Im April 2021 übernahm sie dann den Rektorposten auf Aruba. Ob es nun auch für den Chefsessel an der Uni Salzburg reichen wird, ist noch unklar. „Ich hoffe, dass der Senat und der Universitätsrat zu einer Entscheidung kommen, bei der Mitarbeitende und Studierende sich durch das Rektorat vertreten fühlen“, sagt sie.