Uni-Rektor Lehnert ist entmachtet

Die 26 Mitglieder des Senats bevorzugen Viola Heutger, Chefin der Uni von Aruba in der Karibik. An zweiter Stelle steht Martin Hitz, Senatsvorsitzender der Uni Klagenfurt. Einer von diesen beiden wird im Herbst den Posten von Hendrik Lehnert übernehmen. Der bindende Vorschlag des Senats wird nun an den Unirat übermittelt. Dieser muss innerhalb von vier Wochen eine Entscheidung treffen.