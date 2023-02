Pakistan: Norweger aus religiösem Hass erschossen

Kein Einzelfall

Für Aufmerksamkeit sorgte vor einigen Jahren der Fall eines US-Staatsbürgers pakistanischer Herkunft, der aufgrund seiner Zugehörigkeit zu der Ahmadiyya-Gemeinde mitten in einem Gerichtssaal erschossen wurde. Das Opfer war wegen angeblichen Verstoßes gegen das Blasphemiegesetz in Pakistan vor Gericht. Das US-amerikanische Außenministerium forderte die Regierung Pakistans daraufhin auf, das Blasphemiegesetz aufzuheben, um religiös motivierte Straftaten in Zukunft nicht weiter zu befeuern.