Geheime Streichliste: Wo der ORF Rotstift ansetzt

Auf der internen Streichliste findet sich jedenfalls viel Konfliktpotenzial. Harte Diskussionen sind zu erwarten. So steht etwa das Rundfunk-Symphonieorchester vor dem Aus. Auch der Spartensender Sport+ könnte zugedreht werden, teils in ORF 1 „aufgehen“ und dort einige in Dauerschleife laufende uralte US-Serien aus der Konserve ersetzen.