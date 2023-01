Faules Essen für die Armee? „Putins Koch“ verklagt

560 Klagen in einem Jahr

Seit dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die logistischen Anforderungen an die Armeeversorger gestiegen. Daher wurden auch vermehrte Unregelmäßigkeiten entdeckt und entsprechend mehr Klagen bei Gerichten eingereicht. Ganze 560 Klagen hat die Beschaffungsabteilung des russischen Verteidigungsministeriums gegen Firmen von „Putins Koch“ im Jahr 2022 eingereicht, berichtet das Medium. Insgesamt werden mehr als 107 Millionen Rubel (rund 1,4 Mio. Euro) an Schadenersatz gefordert - eine Rekordanzahl an Klagen gegen einen Versorger in einem Jahr.