Bachmut: „Kampf um jedes einzelne Haus“

Russland hat am Mittwoch einen Durchbruch durch die ukrainischen Verteidigungslinien in einem nicht näher definierten Teil der Region Luhansk vermeldet. Während der russischen Offensive hätten sich die ukrainischen Truppen bis zu drei Kilometer zurückgezogen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau auf Telegram mit. Auch die stärker befestigte zweite Verteidigungslinie sei durchbrochen worden.