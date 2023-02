Geheimdienst: Gazprom plant offenbar eigene Armee

Was hat Gazprom vor?

Wie genau die neu geschaffene Truppe eingesetzt werden soll, bleibt aber noch ein Geheimnis. Gazprom ist jedenfalls mit Sicherheit eines der meist betroffenen russischen Unternehmen vom Angriffskrieg gegen die Ukraine. So haben westliche Staaten seit Kriegsbeginn sukzessive die Einfuhr von Kohle, Öl und Gas mit Sanktionen belegt. Darüber hinaus wurden mehrere Gasspeicher in EU-Staaten zwangsweise verstaatlicht.