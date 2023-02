Anderl stellt sich hinter Rendi-Wagner

Anderl zu Teilzeit: „Die Betriebe lehnen sich zurück“

Anderl hat sich auch zum Thema Teilzeitarbeit geäußert und will diesbezüglich die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen. „Wir sollen nicht so tun, als ob die Frauen das alle freiwillig machen“, betonte sie und spielte den Ball an die Wirtschaft. „Die Betriebe lehnen sich zurück.“ Die zentrale Frage sei: „Wo passiert die Teilzeit, wie schauen dort die Arbeitsplätze aus.“ Es könne nicht sein, „dass immer alles auf die Arbeitnehmer abgewälzt wird“.