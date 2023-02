Noch ein Golf-Turnier!

„Krone“-Autor Harald Petermichl beleuchtet in seiner neuesten Kolumne die Ursprünge der Klub-Weltmeisterschaften im Fußball. Seit die Wiener Austria 1951 bis ins Halbfinale des damaligen Vorläufers vordrang, hat sich viel getan. Auch, weil der aktuelle FIFA-Präsident gerne expandiert. In diesem Jahr findet die Klub-WM nicht komplett überraschend in Saudi-Arabien statt.