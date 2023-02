Tourengeher 300 Meter von Schneebrett mitgerissen

Lawinenwarnstufe 2 am Sonntag

In Tirol herrscht am Sonntag verbreitet Lawinenwarnstufe 2 der fünfteiligen Skala - also mäßige Gefahr. Aber: „Schwachschichten im Altschnee können sehr vereinzelt von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, besonders an Übergängen von wenig zu viel Schnee, wie etwa bei der Einfahrt in Rinnen und Mulden sowie im selten befahrenen Tourengelände“, heißt es vom Lawinenwarndienst.