„Gefühlschaos“: Weber glückt Deutschland-Comeback

Berlin (APA) - Österreichs Handball-Teamspieler Robert Weber hat ein geglücktes Comeback in der deutschen Bundesliga gegeben. Zwei Tage nach seiner Verpflichtung trat der 37-Jährige Vorarlberger am Samstag beim 29:25-Heimsieg seiner Füchse Berlin über die HSG Wetzlar als fünffacher Torschütze in Erscheinung und trug damit zur Absicherung der Tabellenführung bei.