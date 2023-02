Wie Einzelne helfen können, die Welt zu retten

Erst vor Kurzem ist es wieder passiert. Die Zeiger der Weltuntergangsuhr, seit 1947 Symbol für das Risiko der menschlichen Selbstauslöschung, wurden vom „Bulletin of the Atomic Scientists“ wieder näher Richtung Mitternacht gestellt. 90 Sekunden bis zum Armageddon - ein neuer, trauriger Spitzenwert. Geschuldet der russischen Invasion in der Ukraine, einer erhöhten Bedrohung durch mögliche Einsätze biologischer, chemischer oder gar atomarer Waffen, wodurch zudem internationale Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels und anderer globaler Probleme behindert würden.