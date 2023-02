„Mistkerle“ als Helden: Auf Tour mit Müllabfuhr

In jedem Müllauto steckt robuste Spezialtechnik

Beschwerden hingegen landen meist in der Firmenzentrale. MUT arbeitet mit hochspezialisierter Technik. Waagen erfassen das Gewicht jeder Mülltonne und ordnen sie dank Chip dem Besitzer zu. Im Büro lässt sich in Echtzeit verfolgen, wo der Lkw ist und wann welcher Kübel geleert wurde. „Wenn einer voll bleibt, rufen die Leute an, wir hätten sie vergessen“, erklärt MUT-GF Erwin Obrietan, und Standortleiter Klaus Moser ergänzt: „Aber es kann halt auch sein, dass der Besitzer den Kübel zu spät nach draußen gestellt hat.“