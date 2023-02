Absturzopfer senkrecht über Felswand abgeseilt

Die 48-jährige Ungarin aus dem Bezirk Eferding war mit ihrem gleichaltrigen ungarischen Begleiter auf dem Weg zum Gipfel des Kleinen Schönbergs am Traunsee. Obwohl die Frau bereits mehrfach am Gipfel des 894 Meter hohen Berges gewesen war, verloren die beiden nach kurzer Strecke den markierten Wanderweg aus den Augen und gerieten in unwegsames Terrain.