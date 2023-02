Einbrecher kam über Balkon - von Bewohner ertappt!

Schock für einen Tiroler am Freitag in Seefeld: Am helllichten Tag stand dem Wohnungseigentümer in seinen eigenen vier Wänden plötzlich ein Einbrecher gegenüber. Der Ganove war über die Balkontür eingebrochen. Der Besitzer konnte den Täter in die Flucht schlagen. Im Zuge einer Fahndung wurde der Verdächtige (41) gefasst.