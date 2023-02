Messer in Gesicht und Bauch von Kollegen gerammt

Plötzliche Messerstiche im Alkoholrausch

Das feuchtfröhliche Zusammensitzen endete aber blutig. Als einer der Kollegen, ein Pole (27), gegen 21.30 Uhr seine Jacke aus dem Auto holte und zurückkam, stand der 50-Jährige mit einem Messer vor ihm. Und stach der Anklage nach plötzlich und grundlos zu - in das Gesicht und in den Bauch des Opfers. Neben Darmverletzungen erlitt der Mann auch einen Durchstich der Wange. Zeugen gaben zudem an, dass sich der 50-Jährige aufgrund seines Alkoholkonsums äußert aggressiv verhielt. Der bislang unbescholtene Arbeiter ist seither in U-Haft - und schweigt zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft lastet ihm den Vorwurf des versuchten Mordes an.