18-Jähriger muss für zehn Jahre ins Gefängnis

Über den zweiten Verhandlungstag am Donnerstag hörte der Geschworenensenat mit der vorsitzenden Richterin Christina Bayrhammer etliche Zeugen an - darunter auch die von Weißer Ring-Anwalt Stefan Rieder vertretenen beiden Opfer. Erst am späten Nachmittag, gegen 18 Uhr, entschieden die acht Geschworenen mehrheitlich auf zweifach versuchten Mord. Die Richterin verkündete die Strafe: zehn Jahre Freiheitsstrafe. Zudem wurde der 18-Jährige auch in eine Anstalt für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Straftäter eingewiesen. Das Urteil nahm er an, es ist aber nicht rechtskräftig.