Als Vater unter Trümmern lag, kam Tochter zur Welt

Sie werden seltener, die Meldungen von wundersamen Rettungen aus dem türkischen und syrischen Katastrophengebiet. Aber wenn sie eintreffen, werden sie mit jedem Mal spezieller. So wurde am Freitag der 33-jährige Mustafa Avci elf Tage oder kaum vorstellbare 261 Stunden nach dem verheerenden Beben in der südtürkischen Provinz Hatay unter den Trümmern gerettet. Was in einer derart langen Zeit alles passieren kann, zeigt nicht zuletzt das Beispiel des Geretteten selbst: Der 33-Jährige wurde, während er um sein Leben bangte, Vater einer Tochter.