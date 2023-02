„Jausenmachen für Kinder hat immer noch Vorrang“

Wie fühlen Sie sich als Einzelkämpfer in der OÖ Landesregierung? Sie sind ja Teil einer Proporzregierung, nur einer von neun gegenüber einer sehr großen schwarz-blauen Übermacht. Wie lässt man da seine Handschrift erkennen als Sozialdemokrat?

Also, ich bin mit viel Tatendrang in die Arbeit als Landesrat hineingegangen, weil ich für die konkrete Verantwortung, für die ich zuständig bin, viel Kraft und Leidenschaft habe, nämlich für Kinder und Jugendliche, für den Tierschutz und für unsere Gemeinden zu arbeiten. Ich habe von Beginn an für mich festgehalten, dass ich mich weit über meinen Zuständigkeitsbereich hinaus zur Landespolitik zu Wort melde, weil ich ja für die Oberösterreicher insgesamt arbeiten will.