Tech-Riese Tencent macht Metaversum-Sparte dicht

Wegen trüber Konjunkturaussichten setzt der chinesische Technologiekonzern Tencent Insidern zufolge den Rotstift an und streicht die Entwicklung eines eigenen „Metaversums“ zusammen. Insidern zufolge gibt das Unternehmen dabei die Entwicklung eigener Hardware zum Eintauchen in diese virtuellen Welten auf. „Im Rahmen der neuen Strategie des Unternehmens als Ganzes passte es nicht mehr so recht“, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.