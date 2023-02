Polizei fasst Seriendieb (24) in Kärnten

Der wohnsitzlose Algerier schlug vermehrt auf Parkplätzen von Supermärkten zu. So auch am 13.02, wo für den jungen Mann schließlich die Handschellen klickten. Dort wurde er von den Ermittlern beobachtet, wie er aus einem am Parkplatz unversperrt abgestelltem Auto die Brieftasche einer 28-jährigen Klagenfurterin stahl.