Kärnten will nun gegen „Pensionsraub“ klagen

73.000 Euro weniger an Lebenspension

Die Verluste, die sich durch die Aliquotierung ergeben, sind enorm: Über 73.000 Euro an Lebenspension (über 18 Jahre) enthält die Bundesregierung all jenen Bürgern vor, die 2023 mit November oder Dezember mit einer durchschnittlichen ASVG-Pension von 2655 brutto in den Ruhestand gehen. Bei einer Pension von 1655 Euro brutto sind es 55.000 Euro an Lebenspension, die verloren gehen.