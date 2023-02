Happy End für WU Tigers? - ACSL in Finalstimmung

Basketball in Österreich erreicht neue Dimensionen

Abgesehen vom Titel schwärmt Avdic ebenso für die weitreichende Veränderung, die die ACSL nach Basketballösterreich gebracht hat. Basketball ist massentauglicher denn je, was die Zuschauerzahlen und die Anmeldungen bei den Universitätsbasketballteams zeigen. „Basketball in Österreich war wirklich unterste Schublade“, meint der Point Guard, „und deswegen ist es umso beeindruckender, was Lawrence und Colin (die Gründer der ACSL) geschaffen haben. Die beiden machen so einen geilen Job, also Props an sie!“