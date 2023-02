Sensation verpasst: Serpents beißen sich Zähne aus

Am 6. ACSL-Gameday sah es für die Serpents gegen den zweitplatzierten der Liga, die TU Robots, einige Zeit nach einem knappen Sieg aus, gleichwohl ihnen im letzten Viertel die Luft auszugehen schien. So verwandelte sich die Wiener Stadthalle bei diesem hitzigen Match in einen wahren Hexenkessel, was auch der starken Leistung und der stetigen spielerischen Weiterentwicklung der Meduni zu verdanken war.