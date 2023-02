Knapp, knapper, TU: Robots zittern sich zum Sieg

Nervenstark bügelten die TU Robots am sechsten ACSL-Gameday in der Wiener Stadthalle so manche spielerische Unkonzentriertheit aus und behielten gegen die MedUni Serpents mit 40:34 die Oberhand. Im exklusiven krone.at-Talk offenbart Kilian Posch, seinerseits Small Forward der Robots, wie es zu den vermehrt knappen Spielausgängen kommt und wieso Skifahren in Bezug auf die Final Four eine wichtige Rolle spielen könnte.