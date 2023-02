Ein „Jamas“ mit Ouzo und Stipsits vor der Premiere

Ouzo-Fläschchen wurden in die Höhe gehalten, dann schallte ein lautstarkes „Jamas“, also Prost, durch den Kinosaal Nummer 3 und der eine oder andere Besucher nippte am Schnaps! Die Leichtigkeit eines Urlaubsabends in Griechenland kam im Star-Movie-Kino in Steyr bei der Premiere des Films „Griechenland“ auf. Moussaka, Keftedes und gefüllte Paprika esse er gerne in Griechenland, wo er auch ein kleines Häuschen besitzt, verriet Thomas Stipsits, der im Film den Hotelerben Johannes mimt.